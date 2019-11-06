Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 4Folge 6vom 06.11.2019
Ohnmacht

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 6: Ohnmacht

46 Min.Folge vom 06.11.2019

Schreckliche Nachricht für Oberpfleger Brenneke: Er hat einen Tumor im Kopf und muss dringend operiert werden. Oberschwester Gisela betreut während der Operation Frau Brenneke, die um das Leben ihres Mannes bangt. Sie hält der Belastung nur schwer stand, ihr Kreislauf bricht zusammen, sie fällt in Ohnmacht. Auch Dr. Carstens gehen die Nerven durch - Dr. Riedhoff wirft ihn aus dem OP ... Rechte: Sat.1

