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Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 4Folge 7vom 06.11.2019
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Entscheidungen

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Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 7: Entscheidungen

47 Min.Folge vom 06.11.2019

Obwohl es Oberpfleger Brenneke, der noch immer auf der neurologischen Station liegt, schon besser geht, haben Dr. Gassner und der Verwaltungsrat seine Stelle neu ausgeschrieben. Gisela ist fuchsteufelswild und stellt Dr. Gassner zur Rede ... Indessen behandelt Dr. Scheu den Ganoven Kurt Beiersdorf. Scheu findet ihn fast sympathisch - bis Beiersdorf ihn mit einer Pistole bedroht ... Rechte: Sat.1

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