Staffel 4Folge 7vom 06.11.2019
EntscheidungenJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 7: Entscheidungen
47 Min.Folge vom 06.11.2019
Obwohl es Oberpfleger Brenneke, der noch immer auf der neurologischen Station liegt, schon besser geht, haben Dr. Gassner und der Verwaltungsrat seine Stelle neu ausgeschrieben. Gisela ist fuchsteufelswild und stellt Dr. Gassner zur Rede ... Indessen behandelt Dr. Scheu den Ganoven Kurt Beiersdorf. Scheu findet ihn fast sympathisch - bis Beiersdorf ihn mit einer Pistole bedroht ... Rechte: Sat.1
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Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1