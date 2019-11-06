Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 4Folge 8vom 06.11.2019
Joyn Plus
Kinder...!

Kinder...!Jetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 8: Kinder...!

47 Min.Folge vom 06.11.2019

Als Horst Schad nach einem seiner zahlreichen Alkoholexzesse in den Gartenteich fällt, bringt ihn ein Nachbar ins Krankenhaus. Unterdessen wird die 14-jährige Petra eingeliefert, die mit Hilfe eines Brieföffners abtreiben wollte. Als Tochter eines erzkonservativen Abgeordneten sah sie keinen anderen Ausweg ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen