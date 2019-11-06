Staffel 4Folge 9vom 06.11.2019
Stumme SchreieJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 9: Stumme Schreie
47 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Vorbereitungen für die Hochzeit von Dr. Schaller und Dr. Carstens laufen auf Hochtouren. Als man Geld für ein gemeinsames Geschenk sammeln will, bemerkt Martina Behrend, dass ihre Geldbörse und EC-Karte fehlen ... Nicoles Suizidversuch endet im Krankenhaus - beide Knöchel sind gebrochen. Als ihr Freund Thomas sie besuchen will, stellt sich ihm ihr Vater entgegen ... Rechte: Sat.1
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Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-10: Sat.1