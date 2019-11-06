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Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 4Folge 9vom 06.11.2019
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Stumme Schreie

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Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 9: Stumme Schreie

47 Min.Folge vom 06.11.2019

Die Vorbereitungen für die Hochzeit von Dr. Schaller und Dr. Carstens laufen auf Hochtouren. Als man Geld für ein gemeinsames Geschenk sammeln will, bemerkt Martina Behrend, dass ihre Geldbörse und EC-Karte fehlen ... Nicoles Suizidversuch endet im Krankenhaus - beide Knöchel sind gebrochen. Als ihr Freund Thomas sie besuchen will, stellt sich ihm ihr Vater entgegen ... Rechte: Sat.1

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Alphateam - Die Lebensretter im OP

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