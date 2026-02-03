Drei Frauen, zwei TodesfälleJetzt kostenlos streamen
American Monster
Folge vom 03.02.2026: Drei Frauen, zwei Todesfälle
45 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12
Als der ehemalige Kampfpilot Todd der attraktiven Rachel nur wenige Tage nach ihrem Kennenlernen einen Heiratsantrag macht, zweifeln viele an der Zukunft der Beziehung. Doch fünf Jahre später scheinen alle Zweifel widerlegt: Mit drei Kindern lebt das berufstätige Paar in einer exklusiven Community in Kalifornien. Heimvideos zeigen eine glückliche Bilderbuchfamilie – begleitet von den stolzen Blicken von Rachels Vater. Doch hinter der perfekten Fassade spinnt sich ein Netz aus Kontrolle, Manipulation und Angst. Als verborgene Wahrheiten ans Licht kommen, eskalieren Lügen, Affären und dunkle Familiengeheimnisse.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Biografie, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-5: Warner Bros. Discovery, Inc.