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American Monster

Drei Frauen, zwei Todesfälle

TLCFolge vom 03.02.2026
Drei Frauen, zwei Todesfälle

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American Monster

Folge vom 03.02.2026: Drei Frauen, zwei Todesfälle

45 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12

Als der ehemalige Kampfpilot Todd der attraktiven Rachel nur wenige Tage nach ihrem Kennenlernen einen Heiratsantrag macht, zweifeln viele an der Zukunft der Beziehung. Doch fünf Jahre später scheinen alle Zweifel widerlegt: Mit drei Kindern lebt das berufstätige Paar in einer exklusiven Community in Kalifornien. Heimvideos zeigen eine glückliche Bilderbuchfamilie – begleitet von den stolzen Blicken von Rachels Vater. Doch hinter der perfekten Fassade spinnt sich ein Netz aus Kontrolle, Manipulation und Angst. Als verborgene Wahrheiten ans Licht kommen, eskalieren Lügen, Affären und dunkle Familiengeheimnisse.

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