American Monster
Folge vom 20.01.2026: Der Spaßvogel
44 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Lastwagenfahrer Doug Bailey ist charmant und humorvoll. Als er Hochschul-Professorin Rose Cunay kennenlernt, prallen zwei Welten aufeinander – und doch scheinen die beiden perfekt zu harmonieren. Ihre ausgelassene Hochzeit wird zum Symbol ihrer unkonventionellen Liebe. Aber hinter ihrem Lächeln verbirgt sich ein gefährliches Ungleichgewicht: Eifersucht, Untreue und Lügen vergiften die Beziehung. Als Doug plötzlich verschwindet, decken Ermittler ein düsteres Geheimnis auf. Rose gesteht, geschossen zu haben – doch war es Notwehr oder ein eiskalt geplanter Mord? Ein tödlicher Absturz aus dem amerikanischen Traum.
Genre:Krimi, Biografie, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.