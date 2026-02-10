American Monster
Folge vom 10.02.2026: Muttis Mädchen
44 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12
Arthur Burney ist ein liebevoller Familienvater, der seinen Töchtern und Enkeln Halt gibt. Doch nach seiner Scheidung beginnt ein neues Leben mit Ehefrau Patricia und der gemeinsamen Tochter Michelle. Was nach einem Neuanfang aussieht, entwickelt sich über Jahre zu einer gefährlichen Mischung aus Abhängigkeit, Manipulation und Loyalität. Als Arthur tot in einem Schuppen aufgefunden wird, vermutet man zunächst einen tragischen Unfall. Doch die Ermittlungen bringen Unglaubliches ans Licht: Ein Mordplan, der aus dem engsten Familienkreis kommt, und eine Mutter-Tochter-Beziehung, die jede Grenze überschreitet.
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Genre:Krimi, Biografie, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-5: Warner Bros. Discovery, Inc.