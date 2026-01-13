Zum Inhalt springenBarrierefrei
American Monster

TLCFolge vom 13.01.2026
American Monster

Folge vom 13.01.2026: Junge Liebe

44 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12

Was mit einer unschuldigen Teenager-Romanze beginnt, entwickelt sich zu einer tragischen Geschichte voller Warnsignale, Geheimnisse und gebrochener Versprechen. Carol Ann wächst in einer liebevollen, religiösen Familie auf, kämpft jedoch früh mit Verlust, Krankheit und emotionalen Wunden. Als sie JR trifft, scheint endlich alles besser zu werden – erste Liebe, Abschlussball, Hochzeit. Doch die harmonische Fassade trügt. Als Carol Ann eines Abends schwer verletzt aufgefunden wird, behauptet JR, es sei ein Unfall gewesen. Die Ermittler vermuten jedoch etwas anderes und enthüllen eine verstörende Wahrheit.

