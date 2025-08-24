"Schmetterlinge auf den ersten Blick"Jetzt kostenlos streamen
Folge 2: "Schmetterlinge auf den ersten Blick"
45 Min.Folge vom 24.08.2025
Claudia aus Hannover (37) trifft ihren WhatsApp-Lover Rolence (37) aus Tansania endlich persönlich. Schon nach der ersten Umarmung spürt sie: "Da ist etwas zwischen uns". Es bleiben sechs Tage, um herauszufinden, was … / In Kenia startet Sabine (62) nach über zwei Jahren Fernbeziehung ihren Liebesurlaub mit Eugene (42). Die Single-Männer Matthias (49) und Kevin (36) machen sich auf den Weg, um in Thailand ihr Glück zu finden.
