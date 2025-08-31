Zum Inhalt springenBarrierefrei
Amore unter Palmen Deutschland

Fremdes Essen, fremde Frauen: Erste Dates in Thailand

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 31.08.2025
44 Min.Folge vom 31.08.2025Ab 12

In Tansania genießen Claudia und Rolence nach einer schönen gemeinsamen Nacht einen Tag am Strand. Die deutschen Langzeit-Singles Kevin und Matthias wollen ihren Beziehungsstatus in Thailand ändern. Zum Eingewöhnen gönnen sie sich ein Dinner-Doppeldate mit ihren Internet-Flirts Yumii und Aor. In Kenia stellen Sabine und Eugene bei einem Kochkurs alle Sinne auf scharf.

