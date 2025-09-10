Zum Inhalt springenBarrierefrei
Seelenverwandte: "Jetzt bin ich angekommen"

SAT.1Staffel 1Folge 7
Folge 7: Seelenverwandte: "Jetzt bin ich angekommen"

45 Min.Ab 12

Silvia (56) hat in Gambia die Liebe ihres Lebens gefunden und geheiratet: Sam (40) ist alleinerziehender Vater, DJ und Tontechniker. Nach über einem Jahr Trennung wollen Silvia und ihr Sohn zu ihm nach Gambia reisen. In Ecuador tanzen die Gefühle und Daniel Salsa mit Nadine. So stark hat sie sich schon lange nicht mehr gefühlt. In Thailand läuft es zwischen Matthias und Aor nicht ganz so rund. Für Claudia und Rolence geht die Liebesgeschichte weiter. Sie treffen sich im Urlaubsparadies Sansibar.

SAT.1
