Amore unter Palmen Deutschland

Gemeinsame erste Male: Sabine und Eugene tanken Liebeshormone

SAT.1Staffel 1Folge 6
44 Min.Ab 12

Nadine schwebt in Ecuador auf Wolke 7. Kann man den Gefühlen trauen? Ihre beste Freundin Jacki fühlt Lover Daniel mit Fragebogen auf den Zahn. Auch Claudia will wissen, wie Rolence zu ihr steht und was er für sie fühlt. Klar ist, dass er ihr Herz erobert hat. Ganz anders sieht die Welt in Thailand aus: Geknutscht wird hier noch lange nicht. In Kenia gönnen sich Sabine und Eugene einen Safari-Trip. Eine der vielen Erfahrungen, die sie beide zum ersten Mal gemeinsam erleben.

