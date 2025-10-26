Amore unter Palmen
Folge 3: Wer ist Sandra?
47 Min.Ab 12
Manuela erwacht in Gambia neben ihrem neuen Flirt Sanna und will nun ihrem Verlobten Stone einen Abschiedsbrief hinterlegen. Auf den Philippinen wird Christian mit der rustikalen Lebensrealität konfrontiert, während er ein romantisches Dinner plant. Auf Jamaika entdeckt Manuela verdächtige Anrufe auf Winstons Handy und stellt ihn zur Rede.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Amore unter Palmen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ATV