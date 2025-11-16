Amore unter Palmen
Folge 9: Ein Bier zuviel
51 Min.Ab 12
In Kenia trübt Bernards Polterabend die Hochzeitsstimmung mit Elisabeth. Auch in Tansania ziehen Wolken auf, denn Silvia und Joseph haben mit ernsthaften Beziehungsproblemen zu kämpfen. Auf Sansibar überrascht Sara Eizack unterdessen mit einem besonderen Wunsch: Sie möchte sich ein Zeichen ihrer Liebe auf die Haut tätowieren lassen. Er jedoch ist von ihrem Vorhaben nicht gerade begeistert ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Amore unter Palmen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ATV