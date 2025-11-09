"Ein bisschen mehr" in TansaniaJetzt kostenlos streamen
Amore unter Palmen
Folge 7: "Ein bisschen mehr" in Tansania
47 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12
In Gambia erholt sich der neue Freund von Rastaqueen Manuela von seiner schweren Malaria-Erkrankung, während sie sich mit Bruder Christian auf die Suche nach einem Grundstück macht. Auch in Kenia geht es um die Zukunft: Nach dem romantischen Liebesritual am Viktoriasee bemüht sich Elisabeths große Liebe Bernard aktiv um einen Job in Österreich. In Tansania ist die 68-jährige Silvia nach einem Jahr der Sehnsucht endlich wieder bei ihrem 35 Jahre jüngeren Joseph.
Alle Staffeln im Überblick
Amore unter Palmen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12
