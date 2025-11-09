Zum Inhalt springenBarrierefrei
Amore unter Palmen
Staffel 7
Folge 7
vom 09.11.2025
47 Min.
Folge vom 09.11.2025
Ab 12

In Gambia erholt sich der neue Freund von Rastaqueen Manuela von seiner schweren Malaria-Erkrankung, während sie sich mit Bruder Christian auf die Suche nach einem Grundstück macht. Auch in Kenia geht es um die Zukunft: Nach dem romantischen Liebesritual am Viktoriasee bemüht sich Elisabeths große Liebe Bernard aktiv um einen Job in Österreich. In Tansania ist die 68-jährige Silvia nach einem Jahr der Sehnsucht endlich wieder bei ihrem 35 Jahre jüngeren Joseph.

