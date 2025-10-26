Ein Wiedersehen mit StoneJetzt kostenlos streamen
Amore unter Palmen
Folge 4: Ein Wiedersehen mit Stone
47 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12
In Gambia steht Rastaqueen Manuela ihrem Ex-Verlobten Stone gegenüber. Wird sie ihm die Wahrheit über ihre neue Flamme Sanna sagen? Christian kämpft auf den Philippinen mit kulturellen Unterschieden. Dramatisch wird es auf Jamaika: Nach einem Streit mit Winston ruft Manuela verzweifelt Sandra an. Ist ihre karibische Liebe am Ende?
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4