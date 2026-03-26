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Amore unter Palmen

Amore am Stephansplatz

ATVStaffel 8Folge 1vom 26.03.2026
Amore am Stephansplatz

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Amore unter Palmen

Folge 1: Amore am Stephansplatz

49 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Bettina (57) wagt den großen Sprung ins Ungewisse – und zwar nach Uganda. Ihr Ziel: Denis, 30 Jahre jung und damit satte 27 Jahre jünger als die IT-affine Salzburgerin. Für die 53-jährige Rastaqueen Manuela aus Wien geht es zurück nach Gambia – zu ihrem Lover Sanna. Auch die Niederösterreicherin Manuela ist wieder dabei: Nach gescheiterten Beziehungen mit Rolence und Winston wagt die lebensfrohe Österreicherin einen neuen Anlauf. Und es gibt ein Wiedersehen mit Uschi und Oumzy.

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