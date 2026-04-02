Ein Versprechen namens PromiseJetzt kostenlos streamen
Amore unter Palmen
Folge 2: Ein Versprechen namens Promise
49 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12
Neu dabei ist die Wienerin Michaela, die ihre Liebe Promise in Nigeria besucht. Bettina (57) und ihr 27 Jahre jüngerer Lover Denis erleben in Uganda ihren ersten gemeinsamen Morgen. Die Niederösterreicherin Manuela ist nach ihrem ersten Treffen mit Romario (34) völlig hingerissen. In Gambia trifft Rasta Queen Manuela endlich Sannas Familie. Uschi und Oumzy genießen ihre Zeit in Österreich – doch beim gemeinsamen Essen wird's ernst.
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Amore unter Palmen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-6, Season 8: ATV