Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Amore unter Palmen

Ein Versprechen namens Promise

Staffel 8Folge 2vom 02.04.2026
Ein Versprechen namens Promise

Ein Versprechen namens PromiseJetzt kostenlos streamen

Amore unter Palmen

Folge 2: Ein Versprechen namens Promise

49 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12

Neu dabei ist die Wienerin Michaela, die ihre Liebe Promise in Nigeria besucht. Bettina (57) und ihr 27 Jahre jüngerer Lover Denis erleben in Uganda ihren ersten gemeinsamen Morgen. Die Niederösterreicherin Manuela ist nach ihrem ersten Treffen mit Romario (34) völlig hingerissen. In Gambia trifft Rasta Queen Manuela endlich Sannas Familie. Uschi und Oumzy genießen ihre Zeit in Österreich – doch beim gemeinsamen Essen wird's ernst.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Amore unter Palmen
Amore unter Palmen

Amore unter Palmen

Alle 8 Staffeln und Folgen