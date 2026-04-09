Wenn die Halskette lügtJetzt kostenlos streamen
Amore unter Palmen
Folge 3: Wenn die Halskette lügt
48 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12
In Folge 3 wird's ernst: Hochzeiten werden geplant, Papierkram erledigt und Musikvideos gedreht. Doch kurz bevor die großen Momente kommen, bricht das Chaos aus – und plötzlich steht alles auf der Kippe.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Amore unter Palmen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: ATV & © Season 1: Kabel Eins