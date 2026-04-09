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Amore unter Palmen

Wenn die Halskette lügt

ATVStaffel 8Folge 3vom 09.04.2026
Wenn die Halskette lügt

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Folge 3: Wenn die Halskette lügt

48 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12

In Folge 3 wird's ernst: Hochzeiten werden geplant, Papierkram erledigt und Musikvideos gedreht. Doch kurz bevor die großen Momente kommen, bricht das Chaos aus – und plötzlich steht alles auf der Kippe.

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