Amore unter Palmen
Folge 5: Am Strand der Lügen
51 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
In der fünften Folge von „Amore unter Palmen“ ist längst nicht alles Sonnenschein. Bei so manch Verliebten ziehen dunkle Wolken auf. Hält die Amore den harten Prüfungen der Realität stand, oder zerplatzen die romantischen Seifenblasen unter der fernen Sonne?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Amore unter Palmen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: ATV & © Season 1: Kabel Eins