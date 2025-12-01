Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 10vom 24.12.2025
Folge 10: Versunkene Legenden

80 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Die tiefen, unerforschten Gewässer der Erde sind seit jeher eine Quelle des Staunens. Von Legenden über von Göttern und mystischen Kreaturen beherrschte Unterwasserstädte bis hin zu häufigen UFO-Sichtungen - Könnte in den Tiefen der Erde eine außerirdische Präsenz verborgen sein?

