Legendäre Objekte

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 9vom 24.12.2025
Folge 9: Legendäre Objekte

80 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Der Antikythera-Mechanismus, ein antikes griechisches astronomisches Gerät, das aus einem Schiffswrack geborgen wurde, gilt als der älteste bekannte analoge Computer der Welt. Was sagt dessen Entdeckung über die technologischen Fähigkeiten unserer Vorfahren aus?

Kabel Eins Doku
