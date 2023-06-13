Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 1vom 13.06.2023
43 Min.Folge vom 13.06.2023Ab 12

In Pensacola steht Ashley McArthur vor Gericht: Sie ist wegen Mordes an ihrer besten Freundin Taylor Wright angeklagt. Das Opfer hat der Beschuldigten eine hohe Geldsumme zur sicheren Verwahrung anvertraut. Als Taylor an dem Tag, an dem sie das Geld von ihrer Freundin zurückhaben möchte, plötzlich spurlos verschwindet, fällt der Verdacht schnell auf Ashley. Doch ist die zierliche Frau überhaupt zu einem Mord fähig?

SAT.1 GOLD
