Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Angeklagt: Mörder vor Gericht

Der Fall Nicholas Godejohn

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 10vom 17.08.2023
Der Fall Nicholas Godejohn

Der Fall Nicholas GodejohnJetzt kostenlos streamen

Angeklagt: Mörder vor Gericht

Folge 10: Der Fall Nicholas Godejohn

43 Min.Folge vom 17.08.2023Ab 12

Clauddine Blancharde und ihre Tochter Gypsy erhalten viel Unterstützung von der Gemeinde in Springfield, da das junge Mädchen unter zahlreichen Krankheiten und Lähmungen leidet. Eines Nachts findet die Polizei Clauddine tot in ihrem Bett. Von ihrer Tochter fehlt jede Spur und die Beamten nehmen zunächst an, dass sie vom Täter entführt wurde. Über einen Facebook-Post stoßen die Ermittler schließlich einen Hinweis, der eine grausame Wahrheit ans Licht bringt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Angeklagt: Mörder vor Gericht
SAT.1 GOLD
Angeklagt: Mörder vor Gericht

Angeklagt: Mörder vor Gericht

Alle 4 Staffeln und Folgen