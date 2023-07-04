Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Angeklagt: Mörder vor Gericht

Der Fall 1979

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 7vom 04.07.2023
Der Fall 1979

Der Fall 1979Jetzt kostenlos streamen

Angeklagt: Mörder vor Gericht

Folge 7: Der Fall 1979

43 Min.Folge vom 04.07.2023Ab 12

Am 19. Dezember 1979 wird die 18-jährige Michelle Martinko in ihrem Auto auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums ermordet. Die Familie des Opfers vermutet Michelles Exfreund hinter der Tat, da die Trennung zwischen den beiden nicht gut verlaufen war. Doch ihm kann der Mord nicht nachgewiesen werden, und die Ermittlungsarbeit gerät ins Stocken. Nach über 40 Jahren gelingt es der Polizei, einen DNA-Beweis auf Michelles Kleidung zu sichern, der sie endlich zu dem Täter führt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Angeklagt: Mörder vor Gericht
SAT.1 GOLD
Angeklagt: Mörder vor Gericht

Angeklagt: Mörder vor Gericht

Alle 4 Staffeln und Folgen