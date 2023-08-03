Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Angeklagt: Mörder vor Gericht

Der Fall Heavy Metal

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 6vom 03.08.2023
Der Fall Heavy Metal

Der Fall Heavy MetalJetzt kostenlos streamen

Angeklagt: Mörder vor Gericht

Folge 6: Der Fall Heavy Metal

43 Min.Folge vom 03.08.2023Ab 12

In Green Bay kommt die junge Mutter Nicole Vanderheyden nach einem Konzertbesuch nicht nach Hause. Am darauffolgenden Tag findet die Polizei ihre Leiche am Straßenrand. Zunächst ist der drogenabhängige und aggressive Freund des Opfers der Hauptverdächtige in dem Mordfall. Doch ihm kann nichts nachgewiesen werden und die Ermittler müssen mit ihrer Arbeit nochmal von vorne beginnen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Angeklagt: Mörder vor Gericht
SAT.1 GOLD
Angeklagt: Mörder vor Gericht

Angeklagt: Mörder vor Gericht

Alle 4 Staffeln und Folgen