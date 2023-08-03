Angeklagt: Mörder vor Gericht
Folge 6: Der Fall Heavy Metal
43 Min.Folge vom 03.08.2023Ab 12
In Green Bay kommt die junge Mutter Nicole Vanderheyden nach einem Konzertbesuch nicht nach Hause. Am darauffolgenden Tag findet die Polizei ihre Leiche am Straßenrand. Zunächst ist der drogenabhängige und aggressive Freund des Opfers der Hauptverdächtige in dem Mordfall. Doch ihm kann nichts nachgewiesen werden und die Ermittler müssen mit ihrer Arbeit nochmal von vorne beginnen ...
Genre:Krimi, Interview
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited