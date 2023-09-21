Angeklagt: Mörder vor Gericht
Folge 10: Ein dunkles Geheimnis
43 Min.Folge vom 21.09.2023Ab 12
Während eines Besuchs bei seinem Vater verschwindet der 13-jährige Dylan spurlos. Die Polizei veranlasst eine weitläufige Suche in der Wildnis des Bundesstaates Colorado. Erst drei Jahre später finden Wanderer seine Leiche. Im Verdacht steht der Vater, der seinen Sohn vermutlich für immer zum Schweigen bringen wollte.
Genre:Krimi, Interview
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited