Mord in Tallahassee

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 6vom 14.11.2023
Folge 6: Mord in Tallahassee

43 Min.Folge vom 14.11.2023Ab 12

2010 werden Brandi Peters und ihre drei Kinder ermordet in Tallahassee aufgefunden. Zunächst wird der Ex-Freund der Toten verdächtigt, er schuldete ihr Geld. Doch als ein inhaftierter Drogendealer behauptet, er habe die Morde in Auftrag gegeben, ermittelt die Polizei in eine völlig andere Richtung.

