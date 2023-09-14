Angeklagt: Mörder vor Gericht
Folge 7: Fahrt in den Tod
43 Min. 14.09.2023
Der beliebten Studentin Samantha Josephson winkt eine glänzende Karriere als Juristin. Nach einer Nacht mit Freunden in einer Bar, verschwindet die junge Frau und wird keine 24 Stunden später tot aufgefunden - ihr Körper übersät mit Stichwunden. Die Spur führt zu der letzten Person, die sie lebend sah: ihr Uber-Fahrer.
