Mörderische DreiecksbeziehungJetzt kostenlos streamen
Angeklagt: Mörder vor Gericht
Folge 9: Mörderische Dreiecksbeziehung
43 Min.Folge vom 21.09.2023Ab 12
Die beliebte Zahnärztin Dr. Kendra Hatcher führt eine glückliche Beziehung mit ihrem Kollegen Ricardo Paniagua. Während eines vermeintlichen Raubüberfalls wird sie jedoch brutal aus dem Leben gerissen. Ein festgenommenes Pärchen sagt vor Gericht aus, es habe sich bei dem Verbrechen um einen Auftragsmord gehandelt - ins Rollen gebracht durch die eifersüchtige Ex von Paniagua.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Angeklagt: Mörder vor Gericht
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Interview
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited