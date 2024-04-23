Zum Inhalt springenBarrierefrei
Angeklagt: Mörder vor Gericht

Tod in den Flammen

SAT.1 GOLD Staffel 3 Folge 1 vom 23.04.2024
Tod in den Flammen

Folge 1: Tod in den Flammen

43 Min. Folge vom 23.04.2024 Ab 12

In einer Gemeinde in Ohio wird das Haus einer Familie in Brand gesteckt, wodurch alle Mitglieder tragisch ums Leben kommen. In einem anderen Feuer in der gleichen Gegend stirbt ein älteres Paar. Die Polizei begibt sich auf die Suche nach einem Brandstifter, doch ihr einziger Anhaltspunkt ist ein unscharfes Überwachungsvideo, das eine vermummte Gestalt zeigt ...

