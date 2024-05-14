Zum Inhalt springenBarrierefrei
Angeklagt: Mörder vor Gericht

Tod eines Facebook-Stars

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 7vom 14.05.2024
Tod eines Facebook-Stars

Angeklagt: Mörder vor Gericht

Folge 7: Tod eines Facebook-Stars

43 Min.Folge vom 14.05.2024Ab 12

Makeva Jenkins ist Geschäftsfrau und Mutter von drei Kindern. Kurz nach einem Facebook-Post über ihre beruflichen Erfolge wird sie in ihrem Haus von einem maskierten Mann niedergeschossen. Die Polizisten stehen zunächst vor einem Rätsel, dann verhaften sie Makevas Ehemann Euri, der den 19-jährigen Joevan Joseph damit beauftragt haben soll, seine Frau zu töten ...

