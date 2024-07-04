Angeklagt: Mörder vor Gericht
Folge 4: Mord im Friseursalon
43 Min.Folge vom 04.07.2024Ab 12
Am Muttertag 2018 wird Friseurin Joleen Cummings das letzte Mal lebend an ihrem Arbeitsplatz gesehen. Als die dreifache Mutter ihre Kinder nicht wie geplant abholt, meldet ihr Ex-Mann sie als vermisst. Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf und stößt auf einen blutigen Schauplatz im Friseursalon. Mithilfe von Überwachungskameras können die Beamten Joleens Arbeitskollegin Kimberley Kessler als Verdächtige ausmachen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Genre:Krimi, Interview
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited