Das Geheimnis einer MutterJetzt kostenlos streamen
Angeklagt: Mörder vor Gericht
Folge 8: Das Geheimnis einer Mutter
43 Min.Folge vom 18.07.2024Ab 12
1993 wird die Leiche eines neugeborenen Babys an einem Straßenrand gefunden. Die Polizei hat keinerlei Hinweise auf die Eltern des Jungen, weshalb der Fall 25 Jahre lang ungeklärt bleibt. Erst mithilfe moderner DNA-Technik ist es möglich, die Abstammung des Kindes genauer zu bestimmen und die Mutter ausfindig zu machen ...
Genre:Krimi, Interview
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited