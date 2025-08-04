Der große Traum vom kleinen MG 1500Jetzt kostenlos streamen
Ant Anstead: Born Mechanic
Folge vom 04.08.2025: Der große Traum vom kleinen MG 1500
44 Min.Folge vom 04.08.2025
Mit 17 Jahren hatte Ant Anstead noch wenig Ahnung vom Schrauben. Die ersten Handgriffe hat er sich damals selbst beigebracht, bei Reparaturen an seinem ersten eigenen Auto: einem MG Midget. Mit diesem Modell ist der Mechanik-Experte daher bestens vertraut. Aber kann man mit einem überholten Exemplar heutzutage noch Geld verdienen? Das wird sich sehr bald zeigen, denn Ant hat bereits 1000 Pfund auf den Tisch geblättert – wohl auch aus sentimentalen Gründen. Und jetzt muss er das Vehikel professionell herrichten, damit möglichst viele Kunden anbeißen.
