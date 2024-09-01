Zum Inhalt springenBarrierefrei
Asbach Deutschlands beste Hammer-Party

Kabel EinsStaffel 3Folge 1vom 01.09.2024
Folge 1: "Die Wikinger vom Campingplatz" vs. "Die Rock 'n Roller"

45 Min.Folge vom 01.09.2024Ab 12

Wenn Dauercamper Blacky mit seinen trinkfesten Freunden Party macht, kommt der ganze Campingplatz. Deswegen muss dringend eine riesige Grillhütte im Wikinger-Stil her. Benny und seine Frau Katja lieben die 50er Jahre und den Rock `n Roll. Mit ihren Freunden schwingen die Schwaben die Pettycoats und bauen einen Cadillac und eine Candybar. Wer rockt am Ende das Ding und holt sich den Titel: Asbach Deutschlands beste Hammer-Party?

