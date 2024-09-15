"Sportsfreunde Schwarz-Rot-Gold" vs. "Freunde der Sonne"Jetzt kostenlos streamen
Asbach Deutschlands beste Hammer-Party
Folge 3: "Sportsfreunde Schwarz-Rot-Gold" vs. "Freunde der Sonne"
45 Min.Folge vom 15.09.2024Ab 12
Im Kleingarten von Marcel soll ein Public Viewing-Gelände entstehen. Eine Tribüne und eine Bier-Bar dürfen nicht fehlen. Gemeinsam mit ihrer Clique spucken die Feierbiester in die Hände und lassen den Garten in Schwarz-Rot-Gold erblühen. Tanja und Bauleiter Hansi setzen die Augenklappen auf und bauen ein Piratenschiff. Unterstützt werden sie von Freunden. Wenn das Schiff in See sticht, wird die ganze Nachbarschaft zur Piratenparty erwartet.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Asbach Deutschlands beste Hammer-Party
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen