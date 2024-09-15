Zum Inhalt springenBarrierefrei
Asbach Deutschlands beste Hammer-Party

"Sportsfreunde Schwarz-Rot-Gold" vs. "Freunde der Sonne"

Kabel EinsStaffel 3Folge 3vom 15.09.2024
"Sportsfreunde Schwarz-Rot-Gold" vs. "Freunde der Sonne"

Asbach Deutschlands beste Hammer-Party

Folge 3: "Sportsfreunde Schwarz-Rot-Gold" vs. "Freunde der Sonne"

45 Min.Folge vom 15.09.2024Ab 12

Im Kleingarten von Marcel soll ein Public Viewing-Gelände entstehen. Eine Tribüne und eine Bier-Bar dürfen nicht fehlen. Gemeinsam mit ihrer Clique spucken die Feierbiester in die Hände und lassen den Garten in Schwarz-Rot-Gold erblühen. Tanja und Bauleiter Hansi setzen die Augenklappen auf und bauen ein Piratenschiff. Unterstützt werden sie von Freunden. Wenn das Schiff in See sticht, wird die ganze Nachbarschaft zur Piratenparty erwartet.

Kabel Eins
