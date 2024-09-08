Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 3Folge 2vom 08.09.2024
45 Min.Folge vom 08.09.2024Ab 12

Howdy heißt es bei Sela und seinen Ruhrpott-Kumpeln. Im Kleingarten soll eine waschechte Western Ranch entstehen, damit die ganze Nachbarschaft einen Platz zum Feiern findet. Im Saloon mit Planwagen-Bar heißt es bald Prost Cowboy. Rasant geht es zu, wenn Rainer mit seinem Michael Schumacher-Fanclub von Null auf Hundert beschleunigt. Kommandostand, Formel 1-Bar und eine Tankstelle lassen die Herzen der Autofreunde höherschlagen.

