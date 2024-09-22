Zum Inhalt springenBarrierefrei
Asbach Deutschlands beste Hammer-Party

"Team Simsalabim" vs. "Black Mill Knights"

Kabel EinsStaffel 3Folge 4vom 22.09.2024
"Team Simsalabim" vs. "Black Mill Knights"

Asbach Deutschlands beste Hammer-Party

Folge 4: "Team Simsalabim" vs. "Black Mill Knights"

45 Min.Folge vom 22.09.2024Ab 12

Zauberhafte Welten sollen bei Eva im Garten entstehen. Gemeinsam mit ihren Freundinnen vom Ehrlich Brothers-Fanclub entführt Eva ihre Gäste ins Land der Magie. Tanzen auf einem Zauberhut, magische Drinks an der Bar und glitzernde Deko sollen die Partytester überzeugen. Härter geht es bei den Highland Gamern, den Black Mill Knights zu. Die Jungs und Mädels im Schottenrock ziehen aus Holz und Steinen eine mächtige Feuerstelle hoch.

