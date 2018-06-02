Asphalt-Cowboys: Polen
Folge vom 02.06.2018: Folge 3
44 Min.Folge vom 02.06.2018Ab 12
Michal und Maciek haben sich auf Fischtransporte spezialisiert. In Norwegen bekommen es die „Asphalt-Cowboys“ regelmäßig mit vereisten Straßen zu tun. Vor der Abfahrt haben sich die Männer zudem mit 50 Kilo Lebensmitteln eingedeckt, denn Einkaufsmöglichkeiten sind in der skandinavischen Einöde rar gesät. Das Duo fährt zum Fischerdorf Henningsvaer - dort wartet eine Ladung Dorsche auf den Abtransport. Helka und „Sniper“ treten derweil in Griechenland mit 20 Tonnen Orangen auf dem Hänger die Rückreise nach Polen an.
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Genre:Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Discovery, Inc.