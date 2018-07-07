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Asphalt-Cowboys: Polen

Folge 8

DMAXFolge vom 07.07.2018
Folge 8

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Asphalt-Cowboys: Polen

Folge vom 07.07.2018: Folge 8

43 Min.Folge vom 07.07.2018Ab 6

Lukasz Madziarz und Krystian Wrzesniewski dürfen sich auf der Fahrt von Bornholm nach Okonin in Pommern nicht die kleinste Verzögerung erlauben. Denn wenn die polnischen „Asphalt-Cowboys“ nicht innerhalb von 24 Stunden den Fährhafen erreichen, müssen sie ihren Viehtransporter komplett entladen, um den 700 Ferkeln eine Transportpause zu gönnen - so erfordert es die Tierschutzverordnung. Pawel und Lukasz Pasternak kämpfen sich derweil mit Schneeketten auf ungesicherten Waldwegen vorwärts. Die Brüder sollen an einem Sägewerk 20 Tonnen Holz aufladen.

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