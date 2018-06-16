Asphalt-Cowboys: Polen
Folge vom 16.06.2018: Folge 5
44 Min.Folge vom 16.06.2018Ab 12
Krzysiek Gornik lebt seit 19 Jahren in Chicago. Dort verdient der gebürtige Pole sein Geld als Kraftfahrer. Und in seiner Freizeit tüftelt „Banan“, wie ihn seine Freunde nennen, gerne an schweren Lkws herum. Der „Asphalt-Cowboy“ will mit seinen Kumpels einen Ford CL 9000 tunen. Der wendige Frontlenker ist in der Trucker-Szene sehr beliebt. Agata Orlowska kann unterdessen nach einer erfolgreichen Reparatur endlich in Richtung England weiterfahren. Doch in Calais wartet schon die nächste Herausforderung auf die 25-jährige Fernfahrerin.
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Genre:Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Discovery, Inc.