Asphalt-Cowboys: Polen
Folge vom 23.06.2018: Folge 6
44 Min.Folge vom 23.06.2018Ab 12
Die „Rollende Landstraße“: In Österreich herrscht am Wochenende Lkw-Fahrverbot, deshalb müssen „Helka“ und „Sniper“ auf dem Weg nach Italien improvisieren. Das Ehepaar sattelt in Wörgl auf die Schiene um. „Sniper“ manövriert den Laster des Duos am Terminal auf einen Spezialzug mit Niederflurwagen, der das Fahrzeug sicher über den Brennerpass transportiert. „Asphalt-Cowboy“ Lucjan muss sich in Slowenien unterdessen erst um einen defekten Stoßdämpfer kümmern, bevor er 23 Tonnen schwere Stahlrohre auf seinen Truck laden kann.
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Genre:Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Discovery, Inc.