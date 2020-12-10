Asphalt-Cowboys
Folge vom 10.12.2020: Der V8-Rollator
45 Min.Folge vom 10.12.2020Ab 12
Sauerland statt Rhön: Thorsten Eckert ist eigentlich Heimschläfer, aber in dieser Folge muss der fränkische Kraftfahrer in Nordrhein-Westfalen mit einem Bett im Lkw vorliebnehmen. Der „Asphalt Cowboy“ soll dort in den Wäldern Sturmholz abtransportieren. Christina Scheib gewöhnt sich derweil auf der Tour nach Süditalien an ihr neues „Führerhaus-Büro“. Die Trucker-Lady vom Tegernsee hat sich vor Kurzem selbstständig gemacht. Und Sigi Reil transportiert mit seinem Scania R500 Container im Nahverkehr. Für seine alten Tage hat der Bayer auch schon vorgesorgt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.