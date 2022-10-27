Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Asphalt-Cowboys

Wie die Wildsau

DMAXFolge vom 27.10.2022
Wie die Wildsau

Wie die WildsauJetzt kostenlos streamen

Asphalt-Cowboys

Folge vom 27.10.2022: Wie die Wildsau

44 Min.Folge vom 27.10.2022Ab 12

Thorsten Eckert liefert seine Fracht meistens bei Sägewerken ab. Aber in dieser Folge erledigt er einen Sonderauftrag. Der Langholz-Trucker beliefert gemeinsam mit drei Kollegen einen Zug. 36 Waggons mit Fichten sollen pünktlich in Richtung Österreich abfahren. David Duitser verabschiedet sich unterdessen in Namibia von seinem kleinen Sohn. Der Auswanderer ist nochmals Vater geworden. Dementsprechend schwer fällt ihm vor jeder neuen Tour der Abschied von der Familie. Und Kipperfahrerin „Bibi“ Jodlowski ist fokussiert auf das nächste Karriereziel.

Alle verfügbaren Folgen