Asphalt-Cowboys
Folge vom 27.10.2022: Wie die Wildsau
44 Min.Folge vom 27.10.2022Ab 12
Thorsten Eckert liefert seine Fracht meistens bei Sägewerken ab. Aber in dieser Folge erledigt er einen Sonderauftrag. Der Langholz-Trucker beliefert gemeinsam mit drei Kollegen einen Zug. 36 Waggons mit Fichten sollen pünktlich in Richtung Österreich abfahren. David Duitser verabschiedet sich unterdessen in Namibia von seinem kleinen Sohn. Der Auswanderer ist nochmals Vater geworden. Dementsprechend schwer fällt ihm vor jeder neuen Tour der Abschied von der Familie. Und Kipperfahrerin „Bibi“ Jodlowski ist fokussiert auf das nächste Karriereziel.
