Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Asphalt-Cowboys

Kein Wikinger

DMAXFolge vom 17.11.2022
Kein Wikinger

Kein WikingerJetzt kostenlos streamen

Asphalt-Cowboys

Folge vom 17.11.2022: Kein Wikinger

45 Min.Folge vom 17.11.2022Ab 12

David Duitser hat in Namibia sein Glück gefunden. Der 53-jährige Auswanderer muss dort noch eine Tour fahren, bevor er sich auf den Rückweg zu seiner Familie in die Landeshauptstadt Windhoek macht. Aber ein winziger Nagel stellt den Zeitplan des „Asphalt Cowboys“ auf den Kopf. Manuel Feigl steuert derweil mit seinem Lastkraftwagen in Nordrhein-Westfalen Baustellen an. Und Melanie Kebinger hat sich als alleinerziehende Mutter von der Angestellten zur selbstständigen Unternehmerin hochgearbeitet. Ihr rot-schwarzer Truck ist in ganz Bayern bekannt.

Alle verfügbaren Folgen