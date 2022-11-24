Asphalt-Cowboys
Folge vom 24.11.2022: Hollywood-Star
44 Min.
Folge vom 24.11.2022
Matthias „Tschumbbl“ Hölzle fährt zum ersten Mal seit acht Jahren eine Auslandstour. Mit 20 Tonnen Tiefkühlpommes geht es über den Brenner Richtung Gardasee. Die Vorfreude auf das Italienabenteuer kann auch der aufziehende Nebel nicht trüben. Julia Batzdorf aus dem sächsischen Vogtland ist unterdessen im Nahverkehr unterwegs. In ihrer Freizeit renoviert die 27-jährige Lkw-Fahrerin obendrein ein altes Fachwerkhaus. Und für Markus Trojak ist im Sommer schon Weihnachten. Der „Asphalt Cowboy“ holt nach langer Wartezeit seinen neuen US-Truck beim Händler ab.
