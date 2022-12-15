Asphalt-Cowboys
Folge vom 15.12.2022: Bella Italia
45 Min.Folge vom 15.12.2022Ab 12
Joe Flege ist über beide Ohren verliebt. Seine Herzensdame ist aus der Schweiz zu ihm nach Kanada umgezogen. Denise hält in Winnipeg die Stellung, wenn der „Asphalt Cowboy“ in Nordamerika mit seinem Truck auf Tour geht. Kristaps Kiselis bricht derweil nach Südeuropa auf. Der gebürtige Lette kennt sich in „Bella Italia“ gut aus. Er weiß, wo man dort gut und günstig essen kann. Aber die Innenstadt von Rom ist für den 32-Jährigen Neuland. Und Christian Schulze erreicht mit seinem Lkw den Brennerpass. Bleibt in den Ostalpen Zeit, um die Aussicht zu genießen?
