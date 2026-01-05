Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 2: Heißes Eisen
21 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12
In Downtown Los Angeles lockt eine Auktion mit vielversprechenden Lagern. Allen und Ton hoffen, hier auf Antiquitäten zu stoßen, die sie anschließend teuer weiterverkaufen können. Drei Lager stehen zum Verkauf und die Konkurrenz ist groß, doch schon das erste Abteil gibt Rätsel auf ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.