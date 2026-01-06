Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 8: Kiss-O-Meter
20 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Ton und Allen kehren mit einigen wertvollen Objekten von einer Auktion nach Hause zurück. Obwohl sich die beiden bereits über ihre Ausbeute freuen, soll ein Experte den wahren Wert ihrer Einkäufe ermitteln.
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.